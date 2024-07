Microsoft down aeroporti nel caos banche ko e disagi in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024)va in tilt e ilsi blocca. Gravial traffico aereo inil, con tantissimi voli in ritardo o cancellati, ma ancheimpossibilitate a operare, telefoni fuori servizio, treni fermi al palo, trasmissione televisive interrotte, supermercati ko. Attività diverse messe in ginocchio da un malfunzionamento ai servizi informatici di, iniziato ieri sera negli Stati Uniti e diffusosi presto a macchia d'olio in Europa e nel resto del. “Guasti con operazioni di gestione dei servizi, connettività e disponibilità dei servizi”, ha fatto sapere, sul banco degli imputati per i problemi che hanno colpito la piattaforma di cloud computing Azure e la suite di app365, anche se un portavoce della compagnia statunitense ha detto alla BBC che “la maggior parte dei servizi è stata ripristinata”.