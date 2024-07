Massimo Arteconi TiConsiglio | Attualmente la questione dell’analitica dei siti è un problema culturale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il portale.com è una delle realtà più interessanti e verticali, nel panorama dell’editoria italiana, dal momento che riesce a fornire delle informazioni molto ben direzionate e complete sul mondo del lavoro in Italia. Per questo, si tratta di un punto di riferimento significativo per comprendere come realtà di questo tipo, affermate sul mercato dei contenuti digitali, abbiano affrontato la data del 1° luglio 2024, giorno in cui è terminata completamente l’esperienza di Universal Analytics. Da quel momento in poi, infatti, non è più stato possibile nemmeno scaricare i dati d’archivio della property dell’utente.