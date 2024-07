LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Inzoli in testa nel lungo! Escalona in finale nei 110 ostacoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.56:!!!! L’azzurro trova un 7.54 al terzo tentativo e vola al comando della finalke deldopo tre salti! 17.55: La tedesca Terhorst vince la prima batteria degli 800, seconda la britannica Trow, terza l’irlandese Langton, quarta la svizzera Buchel 17.50: Iniziano le batterie degli 800 donne. I primi 4 e i migliori 4 tempi in semi17.45: Al quarto tentativo la tedesca Hegemann vola al comando del martello con 72.93, secondo posto per Dzerozhynska con 72.92, terzo posto per la tedesca Kienast con 71.72 17.44: Secondo nullo per! L’azzurro rischia l’eliminazione 17.40: Eliminata anche Vittoria Masiero, quinta con 13?98 nell’ultima semidei 100. Vince la tedesca Ndasi con 13?43, seconda la polacca RRojec con 13?66 17.36: Peccato per l’azzurro Magagna che commette tre errori a 2.