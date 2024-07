La Francia non può dimenticare le mie banlieue

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024) Quando Panorama ha incontrato tre mesi fa il regista Ladj Ly, già candidato all’Oscar con I miserabili, storia esplosiva degli scontri tra la polizia e gli abitanti delle, nessuno avrebbe potuto immaginare il terremoto politico e i risultati a sorpresa delle recentissime elezioni in. Eppure guardare il suo secondo film, Gli indesiderabili, arrivato in questi giorni in sala, equivale a capire in parte da dove proviene il cambiamento recente dell’orizzonte politico transalpino e non solo: «Negli ultimi anni», dice il regista 46enne di origini maliane «c’è stata una radicalizzazione dello scontro, perché chi era di destra e di sinistra ha posizioni sempre più estreme». In mezzo, appunto, ci sono gli abitanti dei quartieri-ghetto di cui non si occupa nessuno e che esprimono la propria rabbia con la violenza o con un’espressione di voto che grida una sola cosa: vendetta.