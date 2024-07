Juve Stabia nuovo Top Sponsor | i dettagli sulla partnership

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Laè attivissima anche fuori dal campo. Il club ha ufficializzato una nuovain attesa dell’inizio della prossima stagione in Serie B. “La S.S.1907 e DS GLASS sono lieti di annunciare una nuova. DS GLASS, azienda leader nel sud Italia nella distribuzione di contenitori in vetro, sarà Topdel sodalizio stabiese per la stagione calcistica 2024-2025. Le Vespe disputeranno il campionato di Serie B, dopo la promozione ottenuta e la vittoria del campionato di Serie C”. “Questa collaborazione unisce il mondo del calcio e dell’industria, entrambi basati su valori comuni come collaborazione, sostenibilità e valorizzazione del talento.