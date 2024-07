Il doloroso passaggio obbligatorio a Google Analytics 4

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 19 luglio 2024) È come avere una lavagna su cui c’era scritto quanto fatto e raccolto nel corso degli anni, prima che qualcuno prendesse il cancellino e cancellasse tutto. Dallo scorso 1° luglio, infatti,ha completato ilda Universal4 (GA4), con il primo che – come annunciato da tempo – è stato completamente sostituito portando con sé anche tutto lo storico dei dati e delle metriche raccolte con il passare degli anni. Ma se per l’azienda di Mountain View si tratta di un enorme passo in avanti per quel che riguarda il settore della misurazione dell’audience di un portale online, per molti questo cambiamento ha già iniziato a provocare danni.