Gelataio il nuovo singolo di Francesco Salvi prodotto da Agosta & Mitch DJ

(Di venerdì 19 luglio 2024) foto di PaoloMILANO – E’ disponibile il video de il “”, ildidaDJ, ironico messaggio come è nello stile digià in radio e disponibile in digitale (Star-M e Bunker Home Productions/Ingrooves). “” è la richiesta di aiuto dell’uomo moderno di fronte all’infinito, alla guerra, all’ingiustizia della liquirizia fatta con materiali di scarto provenienti dalla fabbricazione di unghie finte per pesci, al continuo abuso del filo interdentale, all’invidia dei baristi che dicono di non avere i servizi igienici per non lasciarti andare a fare la pipì se non prendi almeno un caffè corretto ananas. “” è la risposta sadica e violenta del sistema ai bisogni della gente. “” è la gratitudine dell’uomo di fronte alla meraviglia dell’amore.