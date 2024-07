Ferrara fermato l’aggressore seriale in bicicletta | era il terrore delle donne VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Era il. Improvvisamente avvicinate mentre raggiungevano la loro destinazione a piedi, aggredite. E’ stato individuato edalla poliziaindi. E’ un ventenne accusato di tre episodi di violenza sessuale ai danni di, avvicinate in strada in sella ad una bici. I fatti sono avvenuti fra la fine di giugno e la prima settimana di luglio. Il primo episodio si è verificato il 19 giugno, in via Rampari San Paolo. La vittima è stata avvicinata dal 20enne, che l’ha pesantemente molestata. La donna è caduta, riportando varie escoriazioni, ma è riuscita a chiedere aiuto, mentreè fuggito prima dell’arrivo della polizia avvisata da alcuni residenti.