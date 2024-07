F1 orari di domani GP Ungheria 2024 | programma FP3 e qualifiche tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo una settimana di riposo, torna in pista il Mondiale di Formula 1. Dopo il trittico concluso a Silverstone, si riparte con una delle tappe canoniche dell’estate della massima competizione del motorsport. Si svolge da oggi il Gran Premio di, tredicesimo appuntamento della stagione. Nel corso del weekend del 19-21 luglio il Circus sarà di scena sul tracciato dell’Hungaroring, con una situazione sempre più in evoluzione. Ormai il dominio di Max Verstappen non è più tale, quantomeno a livello di prestazioni. Sul fronte della classifica generale, infatti, il tre-volte campione del mondo ha un gran vantaggio che lo avvicina al poker iridato, ma gli avversari non mancano. A livello di pista, invece, la situazione è davvero livellata.