ESY SUNHOME Presenta Le Capacità AI al Forum delle Nazioni Unite

(Di venerdì 19 luglio 2024) VIENNA, 19 luglio 2024/PRNewswire/ESY, uno fornitore di soluzione di accumulo di energia, hato le sue ultimedell'intelligenza artificiale (AI) alAI dei Paesi in via di sviluppo "2024: Fair AI for a Fair World", ospitato presso l'Ufficioa Vienna dal 17 al 18 luglio. Ilha riunito i professionali del settore in tutto il mondo e ha mirato a colmare il divario digitale e promuovere l'innovazione sfruttando l'AI per apportare cambiamenti tangibili ai paesi in via di sviluppo. In qualità di partecipante invitato, ESYha impegnato nelle discussioni e ha dimostrato come le tecnologie AI si applicano ai sistemi di gestione intelligente dell'energia per ottimizzare l'utilizzo dell'energia, elevare il livello di vita, ridurre gli sprechi energetici e mitigare le emissioni di carbonio.