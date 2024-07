Cobra Kai 6 | il sorprendente ritorno di un personaggio amato dai fan

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’inizio della fine diKai è finalmente arrivato su Netflix. Giovedì è stata presentata in anteprima la prima parte della sesta e ultima stagione del sequel di Karate Kid, divisa in tre lotti da cinque episodi. Nonostante si tratti solo di un terzo dell’intera stagione, questa nuova ondata di episodi diKai offre molta azione e sorprese per i fan, incluso ilinaspettato di unnella premiere della stagione. Nel primo episodio della sesta stagione, Johnny riceve un messaggio da un numero nascosto che gli chiede di incontrarlo nel bosco, dove era solito addestrare iKai. Tutti i segnali puntano a John Kreese, il grande cattivo dello show che è scappato di prigione e sta cercando vendetta su Johnny e Daniel.