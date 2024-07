C' è ancora domani vince il Premio Suso Cecchi D' Amico per la sceneggiatura la premiazione il 21 luglio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) Paola Cortellesi e i co-sceneggiatori Giulia Calenda e Furio Andreotti interverranno a Castiglioncello il 21per ritirare ilD'per la. Torna ilD'per lache quest'anno vede trionfare la rivelazione C'èdi Paola Cortellesi. In occasione del compleanno della Signora del Cinema italiano, Castiglioncello ospiterà la cerimonia di consegna delD'per la, giunto alla XIII edizione. Appuntamento per il 21alle 21:30. Ilviene assegnato all'autrice o all'autore delladi un film italiano prodotto dal 15 maggio 2023 al 15 maggio 2024, in cui riveste particolare rilievo una figura femminile. La Giuria della XIII edizione, composta da Oreste De Fornari, Massimo Ghirlanda (segretario), Stefania Ippoliti,