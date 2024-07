Carlo e Camilla | il Palazzo conferma il tour in Australia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ree la reginapronti a intraprendere unimpegnativo in. Buckingham Palace hato domenica 14 luglio che il Re e la Regina consorte si recheranno ine Samoa in autunno. Il Sovrano, dunque, ha deciso di partire per un viaggio lontano dal Regno Unito durante il periodo di convalescenza per le cure contro il cancro. Da mesi si parla di questo. Il Commonwealth Heads of Government Meeting si terrà quest’anno nella nazione insulare del Pacifico di Samoa. All’incontro delle 56 nazioni sarebbe prevista la presenza di reIII. Tuttavia, dal momento che continua la sua cura contro il cancro, gli assistenti sono stati cauti finora sui suoi piani. Fonti di, però, hanno riportato già nelle settimane precedenti che il Re non era pronto a rinunciare a questo importante viaggio all’Estero.