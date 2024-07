Cambiare gli schemi col Fianco Sud Polemica Nato-Italia sulla nomina di Colomina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 luglio 2024) La decisione dire lo spagnolo Javiercome rappresentante speciale dellaper il vicimeridionale, il cosiddetto “Sud”, ha prodotto una forte reazione dall’. Marco Peronaci, ambasciatoreno presso la, in una lettera visionata in esclusiva da Giulia Pompili del Foglio, ha espresso il suo disappunto per la mancanza di consultazione e ha formalmente protestato a nome del governo Meloni — che aveva offerto “nomi di qualità” agli interlocutori dell’alleanza anche durante ilSummit di Washington della scorsa settimana (informazione ufficiale fornita pubblicamente dal vicepremier Antonio Tajani). Peronaci ha sottolineato che questa scelta rappresenta una sorpresa e un disappunto per il governono, auspicando che il nuovo segretario generale, Mark Rutte, possa rivedere la decisione.