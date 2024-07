Atletica Elisa Valensin e Diego Nappi avanzano agli Europei U18 Cinque azzurri in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Seconda giornata di gare a Banska Bystrica (Slovacchia), dove vanno in scena gliUnder 18 dileggera. Mattinata riservata alle qualificazioni, subito in pista due delle stelle dell’intera spedizione tricolore, entrambe impegnate nelle batterie dei 200 metri.è parso fluido nella corsa e non ha spinto nel, chiudendo in un comunque significativo 21.32 (0,7 m/s di brezza contraria) nonostante la poco agevole seconda corsia e passando in semicon il secondo tempo della sessione.ha corso in ottava e con brezza in faccia (0,6 m/s), ma ha comunque siglato il miglior tempo del turno (23.60). Il sardo e la veneta saranno accompagnati da Fabrizio Caporusso (21.57) e Margherita Castellani (24.05, quarto tempo complessivo). Trehanno raggiunto ladei 400 metri: Riccardo Fumagalli (47.32, personale), Giulia Macchi (54.