Alma richiesta l’iscrizione Ora l’Eccellenza s’avvicina

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’Juventus Fano 1906 giocherà le partite casalinghe del prossimo campionato allo stadio "Diana" di Osimo, e il torneo dovrebbe essere quello di Eccellenza. La società ha presentato ieri la domanda di iscrizione al Comitato regionale marchigiano, nel primo giorno utile. Invece, la conferma che i granata abbiano trovato un campo viene dallo stesso presidente dell’USD Osimana Antonio Campanelli: "Abbiamo dato la nostra disponibilità al Fano – ha dichiarato il presidente – per un gesto di cortesia nei confronti di un’altra società. La convenzione che abbiamo con il Comune di Osimo ci consente di cederlo in subaffitto, per cui, quando abbiamo ricevuto lada parte della società fanese, non ci siamo opposti. Già in passato siamo stati a disposizione per altre società".