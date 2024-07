Volo Pan Am 73 | la vera storia dietro il film

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Appassionate pellicola prodotta a Bollywood per raccontare l’attentato terroristico del 5 settembre 1986 Titolo originale Neerja, distribuito direct-to-video in Italia con il titolo ‘Pan Am 73‘, diretto da Ram Madhvani, protagonista, Sonam Kapoor, una delle attrici più rappresentative del magico mondo di Bollywood che, nel, interpreta Neerja Bhanot, modella e assistente diche sacrificò la sua vita per salvare la maggior parte dei passeggeri sul Boening 747-121 della Pan Am. Il racconto delIlracconta l’attentato terroristico del 5 settembre 1986; quattro terroristi armati (nelsono tre), più uno a terra, salirono a bordo dell’aereo con 379 persone a bordo, appena arrivato all’Aeroporto Internazionale Chhatrapati Sjivaji di Mumbai con destinazione finale, facendo scalo a Francoforte, il JFK di New York.