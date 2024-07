Un castello da favola tra i colli bolognesi

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nascosta tra le verdeggiantine dell’Appennino bolognese, si erge una visione che sembra uscita da un libro di fiabe: Rocchetta Mattei. Questo eclettico, un intreccio di stili architettonici che spaziano dal medievale al moresco, dal gotico al liberty, è un monumento alla creatività e all’eccentricità umana. La storia e il conte Mattei La storia di Rocchetta Mattei inizia nel 1850, quando il conte Cesare Mattei, figura enigmatica e poliedrica, decise di costruire la sua dimora sui resti di una fortezza medievale. Mattei, noto per aver inventato l’elettromeopatia, una forma di medicina alternativa, concepì la Rocchetta non solo come residenza, ma come un manifesto tridimensionale delle sue idee e della sua personalità.