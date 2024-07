Sondaggi elettorali Tecné giù la Lega e la fiducia nel governo

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il 53,5% degli italiani non dà la sufficienza all’esecutivo Anche se resta nettamente maggioritaria in Italia la coalizione di centrodestra mostra qualche segno di cedimento secondo gli ultimidi. Questi non segnalano mai grandi spostamenti settimanali nelle intenzioni di voto, ed è quindi degno di nota il calo dello 0,2% per la, che scende all’8,5%. A questo dato si associa la stabilità degli alleati di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, che rimangono rispettivamente al 28.7% e al 24,5%. Non ne approfittano molto i principali partiti di opposizione, anzi. Il Pd perde un decimale ed è adesso al 24,5%, poco sopra, comunque, al buon risultato delle europee, mentre il Movimento 5 Stelle è fermo al 10%, che nel suo caso è certamente una percentuale negativa. In aumento, invece, l’Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa.