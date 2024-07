Ruba una bici elettrica Arrestato e scarcerato un 32enne pugliese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Prima avrebbe adocchiato unaclettadel valore di 1.200 euro, che era stata legata da un cameriere di 18 anni fuori dal ristorante Mais Amor, in piazza del Borgo a Porto Recanati. Poi avrebbe rotto la catena e si sarebbe impossessato del mezzo. Ma il titolare del locale lo ha inseguito, fino all’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato. Per questo è finito in manette il 31enne Salvatore Buccolieri, originario della Puglia, con l’accusa di furto aggravato. I fatti risalgono a martedì sera. Verso le 21, uno dei soci del ristorante Mais Amor si è affacciato e ha notato che qualcuno stava pedalando in sella a una, uguale a quella di un suo cameriere di 18 anni. Così ha chiamato il ragazzo e lì si sono accorti che la, da lui usata per recarsi al lavoro e legata nei dintorni del locale, non c’era più.