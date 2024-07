Mio padre caduto dal sesto piano | non mi davo spiegazioni poi ho visto quel servizio in tv

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bergamo. Sembrava un giorno come gli altri. Fino alle 12 divenerdì 22 marzo, quando tutto è cambiato all’improvviso. “Ho vissuto tre traumi insieme – racconta Marta Mastrangelo, 24 anni -. Il primo, la morte di mio. Il secondo, l’averlosenza vita suterrazzino. Il terzo, non capire cosa fosse successo e soprattutto perché”. Da allora, tantissime domande affollano i suoi pensieri. “Dare un senso a quanto successo – confessa la giovane – è diventata una sorta di missione”. Comprensibile, quando certi interrogativi frullano nella testa di una ragazza che ha appena perso il papà. Antonio Mastrangelo, 57 anni, era direttore amministrativo dell’azienda Lucchini di Lovere. L’unica certezza è questa: intorno a mezzogiorno, è precipitato dalla finestra aldi una palazzina al civico 26 in via Angelo Mai.