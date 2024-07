Locarno Film Festival 2024 | annunciate le giurie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024)leIldi quest’anno ha annunciato ledella nuova edizione. Come annunciato in precedenza, la regista austriaca Jessica Hausner presiederà la giuria incaricata di attribuire il Pardo d’Oro ai cineasti del Concorso Internazionale. Insieme a lei ci saranno l’attore italiano Luca Marinelli (Martin Eden, Le otto montagne e l’attesissima serie M. Il figlio del secolo), la regista indiana Payal Kapadia, vincitrice dell’ultimo Grand Prix di Cannes con All We Imagine as Light (), la produttrice belga Diana Elbaum (Elle, Green Border) e l’attore, scrittore, regista e produttore statunitense Tim Blake Nelson, collaboratore regolare dei fratelli Coen nonché protagonista di Bang Bang(), ildi Vincent Grashaw che farà il suo debutto anella sezione Fuori Concorso.