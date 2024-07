LIVE Italia-Argentina 2-0 Amichevole volley 2024 in DIRETTA | 15-16 gli argentini provano a riaprire il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIETTA19-18 Aceeeeee di Lavia! 18-18 Primo tempo imprendibile di Sanguinetti. 17-18 Gran colpo di classe di Facundo Conte. 17-17 Finisce qui la serie al servizio di Romanò. 17-16 Lavia attacca in contro tempo e riporta avanti gli azzurri, gran difesa in precedenza di Balaso. 16-16 ACEEEE DI ROMANO’! Set riaperto. 15-16 Muroneeee di Giannelli su Facundo Conte! 14-16 Errore al servizio per l’. 13-16 Vicentin gioca sulle mani del muro. 13-15 Mani-out rischioso di Lavia, torniamo a -2! 12-15 Spallata in diagonale di Lavia. 11-15 Pipe di Facundo Conte. 11-14 Romanò trova le mani del muro da posto due. 10-14 Primo tempo di Ramos, in questo caso non riusciamo a costruire un azione credibile in contrattacco. 10-13 Sette vincente di Russo. 9-13 Vicentin trova un altro break.