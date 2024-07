L’innocente | dal cast alla storia vera tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024): dallesulVolto particolarmente noto in Francia, l’attore Louis Garrel si è negli anni costruito la fama di attore eclettico e capace di adattarsi a differenti tipi di personaggi e generi. Formatosi come attore, Garrel ha poi compiuto anche il salto dietro la macchina da presa, dimostrando ulteriormente le sue competenze e la sua capacità di rinnovarsi. Tra i suoida lui diretti si annono Due amici (2015), La crociata (2021) e L’uomo fedele (2018). Ad oggi, l’ultimo titolo da lui diretto è(qui la recensione). Si tratta di una commedia ricca di colpi di scena, equivoci e tanti sentimenti, in cui Garrel rielabora dal proprio punto di vista diverse vicende realmente vissute.