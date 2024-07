Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 18 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di182024. Ariete Buone notizie dallo spazio, due grandi forze sono in avvicinamento al vostro oroscopo. Marte, gran fornitore di energia fisica e di passioni, inizierà dopodomani a fornirvi di energia e a mandarvi la sua paterna protezione che vi permetterà di recuperare anche quello che vi sembra di aver perduto, nel lavoro o nelle finanze. Il secondo evento è naturalmente il prossimo Sole in Leone, una vera fortuna per voi, che si unisce al benefico Giove già presente nella nostra vita. Questa vita che canta l'amore, Luna bella come un campo di grano. Partite entro domani.