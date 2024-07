Le nuove frontiere dei servizi sociali | Vogliamo rendere autonome le persone che hanno disabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Non ridotte ma concentrate e aiutano a focalizzarsi sull’operato". In questo modo Carmelina ’Chicca’ Labruzzo, definisce le deleghe ricevute dal sindaco Enzo Lattuca, dopo la riconferma come assessora.socio-assistenziali, integrazione, rapporti col volontariato sociale e i rapporti con l’Unione nell’ambito del Comitato di distretto dell’Asl. Assessora Labruzzo, i disabili nel dopo di noi, progetti finanziati dal Pnrr. Quale obiettivo? "Abbiamo assunto due progetti finanziati dal Pnrr, per la vita autonoma e per il ‘dopo di noi’, cioè dopo la morte dei familiari, con autonomia abitativa, domotizzazione degli appartamenti e autonomia attraverso il lavoro. La necessità didi questo tipo è stata più volte sottolineata dal territorio e dalle associazioni del terzo settore".