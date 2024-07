Lavoro Inps | ad aprile +476mila posti 350mila a tempo indeterminato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (askanews) – Ad2024 si registra un saldo annualizzato positivo pari a 476.000 posizioni didel settore privato. Il dato registra la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi e identifica la variazione tendenziale su base annua delle posizioni di. Per illa variazione tendenziale annua risulta pari a +350.000 unità, mentre per l’insieme delle altre tipologie contrattuali la variazione – comunque positiva – è pari a +126.000 unità. Sono i dati del nuovo Osservatorio sul mercato deldell’che sostituisce quello sul precariato in vigore dal 2015, per offrire una visione più ampia e completa del mercato del