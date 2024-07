Lavori per il tram come cambia la viabilità in viale Aldo Moro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bologna, 18 luglio 2024 –lanel primo tratto diperché partono iper il. Da lunedì 22 luglio per andare verso le torri della Regione si passerà da piazza della Costituzione. Palazzo d’Accursio fa sapere che con i cantieri innella parte sud della carreggiata, per due settimane si renderà necessaria la chiusura della prima parte del, nel tratto compreso tra via Stalingrado e piazza della Costituzione per lavorare sui sottoservizi trasversali.