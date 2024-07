Italia Under 19 Corradi | Qualificazione ai Mondiali U20 grande risultato per la Figc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Abbiamo fatto unagara. Il campo grazie alla pioggia era un po’ più veloce e ha aiutato il nostro gioco fatto di giocate palla a terra. Vogliamo dare minuti nelle gambe a tutti i giocatori ed esserci già qualificati ci permetterà di fare qualche cambio, ma ho la fortuna di avere una rosa ampia: non mi sono mai sentito così tanto in difficoltà nello scegliere gli undici titolari. È bello essere così in difficoltà: sono ungruppo, si aiutano l’un l’altro e questo fa la differenza”. Lo ha detto il ct dell’19, Bernardo, dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord che vale il pass per le semifinali di Euro 2024 e anche laai20: “È unper la Federazione: è una cosa che fa bene a tutto il movimento. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo che ci eravamo prefissati e siamo felicissimi.