Incendio doloso a Nizza | 7 morti3 bimbi

(Di giovedì 18 luglio 2024) 8.40 Unscoppiato al settimo piano di un condominio ha provocato la morte di sette persone a, tra cui tre bambini di 5, 7 e 10 anni. Salvate 35 persone.Una è stata portata in ospedale in "emergenza assoluta" e altre 2 in "emergenza relativa. La tragedia in un edificio del quartiere Moulins. La pista dolosa "è quella privilegiata" per gli inquirenti. Il procuratore ha aperto un'inchiesta sull'scoppiato in piena notte nel condominio. 25 autopompe e 72 vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme.