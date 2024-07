Il ritiro di Fanano Capitan Pergreffi accoglie i nuovi | Creiamo qualcosa di importante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo una ’gita al fiume’ defaticante nella seduta del mattino, nel pomeriggio il Modena ha lavorato con il pallone al campo Lotta di. Bisoli ha sottoposto il gruppo ad esercizi a tema, poi ha lavorato tantissimo (così come le sue corde vocali) sulla difesa con mini partitelle in una sola metà campo, il tutto ad un ritmo davvero altissimo, nonostante una temperatura certo non elevata come in città, ma sempre intorno ai trenta gradi anche se con una apprezzabile ventilazione. Alla fine della seduta la classica partitella a ranghi contrapposti. Si è visto Botteghin in campo, mentre l’altro acquisto Pedro Mendes ha lavorato a parte, così come Duca, Gerli, Battistella, Tremolada e Di Stefano. Il tutto davanti a una ventina di tifosi, che hanno fatto sentire il loro incitamento alla squadra.