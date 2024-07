Golf The Open Championship | Brown al comando dopo il primo giro male McIlroy

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si è conclusa la prima giornata del The2024 dicon una sorpresa: alinfatti c’è il 30enne inglese Dan, che ha all’attivo una sola vittoria in carriera.ha chiuso ilcon 65 colpi (-6), frutto di cinque birdie e nessun bogey, e ha messo in fila tutti, a cominciare dall’irlandese Shane Lowry con 66 colpi (-5). Terzo posto per Justin Thomas a -3, mentre Xander Schauffele, reduce dal successo al PGA, è a -2 insieme ad altriisti tra cui Justin Rose. A -1 c’è il numero uno del mondo, Scottie Scheffler. Moltoinvece Rory(+7), che con 78 mette a segno il suo peggior inizio in un major negli ultimi cinque anni. Non bene nemmeno il vincitore dello UsBryson DeChambeau (76, +5), stesso score di Tommy Fleetwood (+5), così come Tiger Woods (79, +8).