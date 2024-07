Giorgia Meloni noi siamo coerenti | le ragioni del no a von der Leyen

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "FdI ha deciso di non votare per la riconferma di Ursula von deralla presidenza della Commissione europea:rimasticon la posizione espressa nel Consiglio europeo di non condivisione del metodo e del merito. Questo non comprometterà la collaborazione che il governo italiano e la Commissione europea hanno già dimostrato di saper portare avanti su molte materie, come per esempio la materia della migrazione. Voglio approfittare per fare comunque gli auguri di buon lavoro a Ursula von der": così in un videomessaggio il premierdopo la decisione di votare contro il bis di Ursula von deralla presidenza della Commissione europea.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev