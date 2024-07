FOTO Tragico incidente mortale sulla A2 | quattro veicoli coinvolti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Eboli (Sa)- Sarebbe di due morti e due persone in gravi condizioni, il bilancio delstradale avvenuto pochi minuti fa sull'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, nei pressi dell'uscita di Eboli. Un camion, stando ad una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe impattato contro un furgone e due autovetture che stavano transitando in autostrada. Nell'impatto ad avere la peggio due persone che sono decedute mentre gli altri sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati presso il pronto soccorso del nosocomio della Piana del Sele. Sul posto, i sanitari del Vopi e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli. In aggiornamento