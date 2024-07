Due infermieri per quaranta pazienti I turni massacranti in un ospedale lombardo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 luglio 2024) AGI - Succede che a volte ci siano dueper. ", ai limiti del disumano" che hanno indotto il sindacato Usb a inviare a giugno una diffida all'Asst di Lodi. La loro principale preoccupazione, il tarlo che li sfibra quando macinano terapie "anche 15 giorni di seguito senza pausa e più notti consecutive senza riposo", è quella di danneggiare i 40 ospiti del piccolodi Sant'Angelo Lodigiano sbagliando per la stanchezza o semplicemente lasciando un degente per ore senza cambiarlo perché si deve dare la priorità a chi ha problemi più gravi che non siano quelli di preservare la dignità di malato. Due dei quattroche ci lavorano scattano all'AGI una fotografia di una situazione simile a quella di altri ospedali ma qui enfatizzata dalle dimensioni ridotte della struttura con un dettaglio che rende tutto più complicato.