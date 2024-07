Deadpool & Wolverine | ecco quali attori potrebbero interpretare due varianti di Wade Wilson

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024)duediTra tutte lediche sono state confermate per apparire in, Ladypool, alias Wanda, è quella che ha generato più speculazioni. I fan erano convinti che Taylor Swift avrebbe vestito i panni della variante femminile di, finché i produttori non hanno confermato che la megastar del pop non apparirà nel film. Altre teorie popolari includono Morena Baccarin, Blake Lively e lo stesso Ryan Reynolds. Ora, una nuova voce che circola in rete sostiene di aver scoperto chi interpreterà la signoranel film. Secondo Alex Pérez di The Cosmic Circus, sotto la maschera ci sarà effettivamente Blake Lively.