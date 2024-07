Dal Piemonte allo spazio Argotec e le nuove frontiere della tecnologia satellitare spiegate da Avino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’industria aerospaziale si trova ad affrontare una serie di sfide strategiche: ridurre i costi per l’accessosenza sacrificare la qualità; migliorare l’ecosostenibilità delle operazioni spaziali e fornire tecnologie avanzate in un panorama di crescente competizione su scala globale. Sono problemi che ogni attore aerospaziale deve considerare per il proprio sviluppo, come ci ha raccontato. David, fondatore e amministratore delegato di. Partiamo da Torino e dal progetto diSpacePark, un nuovo progetto che cerca di riqualificare un’area di Torino, le ex Cartiere Burgo, che sarà in grado di produrre oltre cinquanta satelliti all’anno e ospiterà anche un centro di controllo missioni.