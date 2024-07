Chiede di inserire il diritto di aborto in Carta Ue eurodeputata di estrema destra grida e protesta con una museruola sul volto | espulsa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Vi chiedo di fare tutto il possibile per includere l’interruzione volontaria di gravidanza nelladei diritti fondamentali dell’Ue“. Lo ha detto la capogruppo di Renew Europe Valérie Hayer, intervenendo nella plenaria a Strasburgo, rivolta alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. A questo punto, dai banchi dellaun’, la rumena Diana Sosoaca, del partito diSos, che è rimasto nei Non Iscritti pur essendoci ben tre gruppi adel Ppe, si è messa are. La presidente Roberta Metsola è intervenuta con decisione: “E’ la terza volta che interrompe – ha detto – chiedo che venga portata fuori dall’Aula”. L’non si è calmata e ha continuato are, fuori microfono: “Io ho ildi parlare!”, ha strillato.