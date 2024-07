Chi è il prossimo avversario di Berrettini a Gstaad? Rognosa insidia canadese con precedenti a favore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Matteoaffronterà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo ATP 250 di. Dopo aver regolato il colombiano Daniel Galan, il tennista romano se la dovrà vedere contro il, che oggi ha avuto la meglio sul tedesco Yannick Hanfmann in due set. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e di elevata importanza agonistica, visto che mette in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini. Il 28enne romano, attuale numero 82 del ranking ATP (ma in grandissima risalita), incrocerà il 23enne, numero 18 al mondo.