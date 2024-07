Channing Tatum racconta di come si è recato in luoghi oscuri per interpretare uno psicopatico in Blink Twice

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,ha condiviso recentemente dettagli inediti sui preparativi per il suo ruolo nel thriller misterioso, diretto dalla sua fidanzata, Zoë Kravitz. L’attore, noto per i suoi ruoli in 21 Jump Street e Fly Me to the Moon, ha descritto questo nuovo personaggiouna sfida senza precedenti nella sua carriera.Rivela Sfide Uniche nel Suo Ruolo in “” Interpreta Slater King, un miliardario della tecnologia, e ha spiegato a Total Filmquesta interpretazione sia diversa da qualsiasi altra affrontata prima. “È la prima volta che interpreto qualcuno in questo modo”, ha detto. “Ogni personaggio che interpreto, di solito provo una sorta di amore o di connessione con lui”. Tuttavia, questo non è stato il caso per Slater King.