Campi Flegrei Mantovano firma nomina Commissario Soccodato

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo, hato ieri il Dpcm didell'ing. Fulvio Mariastraordinario di governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Come previsto dal decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, il- si legge ancora - avrà il compito di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella cosiddetta "zona di intervento e la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari inclusi nella ricognizione operata con delibera della Giunta della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024".