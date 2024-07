Calendario Superlega volley 2024-2025 | definite tutte le giornate e le date si parte il 29 settembre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Oggi è stato sorteggiato ildella, il massimo campionato italiano dimaschile. Il torneo scatterà il 29, preceduto però dalla Supercoppa Italiana (21-22a Firenze, Perugia-Piacenza e Monza-Trento saranno le semifinali). Al torneo prenderannododici squadre: le migliori otto al termine del girone d’andata giocheranno la Coppa Italia, le migliori otto al termine della regular season si qualificheranno ai playoff scudetto. Perugia si presenterà ai nastri dinza per difendere il titolo e dovrà vedersela con grandi avversarie come Trento, Piacenza e Civitanova, mentre Milano e Monza proveranno ancora a sorprendere, attenzione al tentativo di rinascita di Modena. Grottazzolina sarà la neopromossa, Verona potrebbe essere una mina vagante, sulla carta Padova, Cisterna e Taranto lotteranno per la salvezza.