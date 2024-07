Bagno Santa Maria | serata Animalier al top Domani Sunset Party

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 18 luglio 2024) Grande successo ieri sera aldi Forte dei Marmi per laa tema. In attesa dello specialeDinnerdisera, nelladi mercoledì 17 luglio il noto e bellissimo stabilimento, posto sul lungomare versiliese, si è trasformato in autentico tempio dell’Animal Kingdom. Una incredibiletra vip e tante sorprese. Da Leopardi a Pitoni, lo stilealè emblema puro di estro e audacia, look inconfondibile ed espressione fuori dagli schemi. IlForte dei Marmi, sempre più riconosciuto come punto di riferimento per big dello showbiz, dello sport e imprenditori di alto livello, ha ospitato una scintillantea tema “”. Elisabetta Gregoraci, Patrizia Groppelli e Ilaria Capponi sono state avvistate vestite in abiti leopardati.