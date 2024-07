Attorno a via Carracci Nelle strade presidiate da pusher e sentinelle | Agenti unico presidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) A mezzogiorno il sole batte con prepotenza sull’asfalto di via, scaldando l’intero quadrilatero che collega l’area dello stabile occupato dal collettivo Plat (ai civici 61-63-63/2), che sarà trasformato dall’amministrazione in un hub temporaneo per famiglie fragili, a piazza dell’Unità e alle vie limitrofe, compreso il Mercato Albani. Una vasta area abbandonata e priva di controllo, come hanno raccontato ieri i residenti al Carlino. L’aria della tarda mattinata è afosa: la strada è deserta, le persone si rintanano in casa o negli uffici in cerca di fresco, eccetto qualcuno. Che vìola la quiete dell’ora di pranzo, con grida e discussioni fuori da qualche bar o all’esterno dei mini market della zona.