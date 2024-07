Aman | domani esce Mare nei tuoi occhi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dal 19 luglio 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e rotazione radiofonica “nei”, il nuovo singolo diper Estro Rercords. “nei” è un brano che combina pop, indie e urban creando un sound che si adatta perfettamente all’atmosfera estiva. La canzone racconta di una storia d‘amore travolgente ma allo stesso tempo tormentata. Il pezzo si rivolge a tutti coloro che, per almeno una volta o per almeno un’estate, si sono sentiti davvero amati, ma poi sono stati costretti a trasfortutte quelle emozioni provate in semplici ricordi. L’artista commenta così la nuova release “Basta guardare indietro, guarda davanti è meglio”. Biografia Nato ad Anzio (Roma) il 29/09/2005,Manuel Singh in arte “” inizia giovanissimo la scuola canto che non abbandona mai; e, a soli 13 anni, inizia a scrivere i suoi primi brani.