Un gran premio in piazza Mercatale Ma le macchine verranno spinte

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sul finire del 1973, in piena austerity, a Prato si tenne una corsa di automobili a motore spento. Una manifestazione sui generis che ebbe risonanza nazionale e che vide i vincitori premiati da un Luca Cordero di Montezemolo non ancora trentenne. Una manifestazione che è pronta a tornare ad oltre mezzo secolo di distanza: il "auto a spinta" si svolgerà il prossimo 29 settembre, su un circuito apposito che sarà allestito inesattamente come cinquantuno anni fa. A confermarlo è Urano Corsi, ex presidente del Panathlon che peraltro partecipò alla prima ed unica edizione della sfida facendo parte dell’equipaggio vincitore insieme a Carlo Alberto Sasso, Luigi Ciatti, Alessandro Barili e Giovannino Martini.