Turismo sostenibile con la bioedilizia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bar e sala ristorante, cucina e dispensa, nove camere da letto, scala interna con piattaforma elevatrice e percorsi tattilo-vocali per persone con disabilità visiva mediante un sistema di indicatori tattili a terra integrati con tecnologia elettronica per i messaggi vocali. Sono alcune delle caratteristiche del nuovo rifugio escursionistico di Colle Le Cese, nel territorio montano di Arquata del Tronto, che verrà realizzato dopo la demolizione della vecchia struttura danneggiata dal sisma. Il progetto è stato elaborato sulla base delle "Linee guida per la progettazione dei segnali tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive", redatto dall’Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti.