Tra i pali spunta Vasquez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Colpo di scena nella corsa al portiere. Quando sembrava infatti tutto fatto per l’olandese Maarten Paes dell’Fc Dallas, l’Empoli ha bruscamente virato verso il colombiano Devisdel Milan. Da qualche giorno il direttore sportivo Roberto Gemmi aveva di fatto trovato l’accordo con l’entourage del 26enne giocatore di origine indonesiana, ma la trattativa con il club texano si è rivelata alquanto complicata. La società che milita nella MLS americana non gradirebbe infatti il prestito, sebbene con diritto di riscatto, ma preferirebbe una cessione a titolo definitivo incassando subito la cifra richiesta (probabilmente di poco superiore ai due milioni di euro). Investimento che invece non sarebbe pronto a fare l’Empoli.