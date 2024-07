The North Sea è tratto da una storia vera? Il disastro che ha ispirato il film

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Questa sera, giovedì 4 luglio 2024, va in onda su Rai 2 alle 21:20 “TheSea”, un cosiddetto disaster movie carico di adrenalina e con un grande impatto visivo, che però lancia anche messaggi importanti dall’animo green ed eco-friendly. TheSea, la trama Ilnorvegese di John Andreas Andersen, realizzato nel 2021, vede come protagonisti Kristine Kujath Thorp, Henrik Bjelland, Rolf Kristian Larsen e Anders Baasmo Christiansen. Nel 1969 il governo norvegese decise di costruire una piattaforma petrolifera nel Mar del Nord, dove fu trovato un grande giacimento di petrolio. La piattaforma fu presentata come un capolavoro di ingegneria e di efficienza, ma in realtà crollò rovinosamente dopo 50 anni di attività. L’impatto, per l’ecosistema circostante, sarebbe stato molto più devastante di quanto si potesse credere.