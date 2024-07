Siccità limitazioni all’uso dell’acqua potabile C’è l’ordinanza del sindaco Mastella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Ildi Benevento Clementeha firmato un'ordinanza con la quale disponeall'utilizzo di acqua. Con il provvedimento sindacale si vieta di servirsi di acquaper riempire piscine e vasche, nonché per il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), di aree cortilizie e piazzali. Ingiunge, in ogni caso, un uso razionale e limitato. Inoltre ilinvita ad adottare ogni utile comportamento finalizzato a evitare sprechi e contenere il consumo della risorsa idrica e ad effettuare l'irrigazione delle aree verdi comunali, dei campi sportivi e dei giardini privati per il tempo strettamente necessario e durante le ore serali o notturne.